Der Kampf ums Rathaus kennt keine Pause. Am Freitag steht Agnès Buzyn höchst persönlich auf dem Markt Auguste Blanqui im Süden von Paris und macht Werbung für ihr Wahlprogramm. Am nördlichen Ende der Stadt, in Belleville, ist das Team ihrer Konkurrentin Rachida Dati unterwegs. Nur Anne Hidalgo, die amtierende Bürgermeisterin, lässt es etwas ruhiger angehen und sagt Wahlkampftermine mit Verweis auf das Coronavirus ab.

Es sei "wichtig, die Beständigkeit unseres demokratischen Lebens zu wahren", hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend verkündet. Die Bürger sollen vor der Urne darauf achten, Abstand zueinander zu halten und jeder soll seinen eigenen Stift mitbringen, aber keiner soll darauf verzichten, seine Stimme abzugeben. Es bleibt dabei: Am 15. und 22. März finden in Frankreich die Kommunalwahlen statt. Es werden knapp 35 000 Bürgermeister gewählt.

Detailansicht öffnen Straßengespräch in Paris: die ehemalige Gesundheitsministerin Agnès Buzyn (2.v.r.) musste kurzfristig in den Wahlkampf eintreten. (Foto: Thomas Samson/AFP)

Das Ringen ums Pariser Rathaus stand über Wochen im Fokus der Medien. Dort verteidigt die Sozialistin Hidalgo ihr Amt. In den Umfragen liegt mal sie, mal die konservative Dati vorne Auf dem dritten Platz folgt Agnès Buzyn, die Kandidatin der Macron-Partei La République en Marche (LREM). Buzyn kam nur ins Rennen, weil ihr Vorgänger, Benjamin Griveaux, von dem russischen Aktionskünstler Pjotr Pawlenski aus dem Rennen gekegelt wurde. Griveaux hatte ausgerechnet an Pawlenskis Freundin ein Masturbationsvideo geschickt, Pawlenski sah es in der Folge als seine Aufgabe an, den auf Familienfreundlichkeit abzielenden Wahlkampf Griveaux' als "scheinheilig" zu entlarven. Und zwar indem er Griveaux' Heimporno ins Internet stellte. Griveaux trat zurück und die Gesundheitsminister Buzyn musste mitten in Coronazeiten ihr Amt aufgeben, um für LREM in Paris den Karren aus dem Dreck zu holen.

Detailansicht öffnen Konkurrentinnen um Frankreichs Hauptstadt: Anne Hidalgo (l.), Bürgermeisterin von Paris, mit ihrer Herausforderin Rachida Dati. (Foto: Bertrand Guay/Reuters)

So außergewöhnlich der Wahlkampf in Paris einerseits war, so typisch war er in seiner Grundstruktur. Typisch zum einen wegen der Schwäche des Teams Macron. Und zum anderen, weil die meisten Kandidatinnen und Kandidatinnen darauf achteten, ihre Parteizugehörigkeit möglichst gründlich zu verbergen. Bürgermeisterin Hidalgo hat zwar eine klassische Karriere bei den Sozialisten hinter sich, doch nirgends auf ihren Postern taucht das Parteilogo auf. Stattdessen hat die 60-Jährige ihr Team mit neongrünen Schals ausgestattet - schließlich verspricht sie den Parisern die Öko-Stadt der Zukunft zu bauen. Auch Dati setzt eher auf sich als auf die Republikaner, ihre Liste läuft unter dem Namen "Dati pour Paris", Dati für Paris.

Detailansicht öffnen Desinfektion wird zum Votum gehören: Frankreich bereitet sich auf die Kommunalwahlen am Sonntag vor. (Foto: Christophe Archambault/AFP)

Dieser Trend in der Hauptstadt spiegelt sich im Rest des Landes. Die Parteien machen sich unsichtbar, setzen auf die lokale Beliebtheit der Kandidaten. Wahlforscher bemerken schon seit 30 Jahren, wie die ideologischen Gräben zwischen Bewerbern immer kleiner werden. Doch die Kommunalwahl 2020 kommt deutlich lokaler daher als die Wahl vor sechs Jahren. Im Fokus stehen nicht Fragen der großen Politik, sondern das konkrete Zusammenleben. Diesen Umstand betont auch Macron, wenn er sagt, dass es für seine Partei nicht so entscheidend sei, wie sie bei den Kommunalwahlen abschneidet.

Macron Bewegung En Marche wurde erst 2017 zur Partei. LREM ist die jüngste Gruppierung unter Frankreichs wichtigen Parteien. Unterstützt durch die Aufbruchstimmung nach Macrons Wahl zum Präsidenten, wurde LREM bei den Parlamentswahlen 2017 stärkste Kraft. Drei Jahre später, ist an so einen Erfolg nicht mehr zu denken. Fast nirgendwo sind LREM-Kandidaten unter den Favoriten. Die Partei wird für die von vielen als ungerecht empfundene Reformen Macrons gestraft. Und sie büßt, dass es seinem Team nicht gelang, außerhalb von Paris ein Netzwerk aufzubauen.