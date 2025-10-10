Hessen hat einen neuen Polizeiskandal. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 17 Beamte, unter anderem wegen Körperverletzung im Amt. Am Freitagmorgen wurden die Diensträume und Wohnungen der Beschuldigten durchsucht, teilten die Staatsanwaltschaft und das Hessische Landeskriminalamt mit. Konkret geht es um fünf Polizistinnen und zwölf Polizisten zwischen 24 und 56 Jahren, die im Streifendienst und in Führungspositionen eingesetzt waren.
Lesezeit: 2 Min.
Wieder gibt es Ärger bei der Frankfurter Polizei: Mehreren Beamten wird Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Das betroffene Revier steht nicht zum ersten Mal in der Kritik.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main
