Zum Hauptinhalt springen

HessenFrankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 17 Polizisten

Lesezeit: 2 Min.

Das 1. Polizeirevier an der Zeil in Frankfurt am Main. Am Freitag wurden mehrere Polizeidienststellen und Wohnungen durchsucht.
Das 1. Polizeirevier an der Zeil in Frankfurt am Main. Am Freitag wurden mehrere Polizeidienststellen und Wohnungen durchsucht. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Wieder gibt es Ärger bei der Frankfurter Polizei: Mehreren Beamten wird Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Das betroffene Revier steht nicht zum ersten Mal in der Kritik.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main

Hessen hat einen neuen Polizeiskandal. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 17 Beamte, unter anderem wegen Körperverletzung im Amt. Am Freitagmorgen wurden die Diensträume und Wohnungen der Beschuldigten durchsucht, teilten die Staatsanwaltschaft und das Hessische Landeskriminalamt mit. Konkret geht es um fünf Polizistinnen und zwölf Polizisten zwischen 24 und 56 Jahren, die im Streifendienst und in Führungspositionen eingesetzt waren.

Zur SZ-Startseite

Gesetzesreform
:Bundespolizei darf Drohnen künftig abschießen

Das Kabinett beschließt, eine Spezialeinheit der Bundespolizei aufzubauen, um unbemannte Fluggeräte abzuwehren. Bislang aber fehlt oft die nötige Technik. Auch die Bundeswehr rüstet auf.

SZ PlusVon Markus Balser und Georg Ismar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite