Von Gianna Niewel, Frankfurt

Er hat sich oft verteidigt in diesem Prozess, er hat versucht zu erklären, was kaum zu erklären ist: Wie aus ihm, dem Oberstaatsanwalt, der Angeklagte werden konnte. Ein Mann, der durch Parks in Frankfurt spazierte und sich Bestechungsgeld in Briefumschlägen zustecken ließ. Ein Mann, der Bestechungsgeld auch in einem Tresor in seinem Büro in der Generalstaatsanwaltschaft aufbewahrte. Bei seiner Festnahme fanden die Ermittler allein dort 5000 Euro.