Klimaaktivisten der Gruppe „ Letzte Generation “ haben mit einem neuen Protest den Flugverkehr am Frankfurter Flughafen für einige Stunden unterbrochen. Wie die Bundespolizei mitteilte, waren sieben Menschen um kurz nach fünf Uhr auf das Vorfeld gelangt und hatten sich dort festgeklebt. Ein Aktivist habe es nicht bis in den Bereich für die Flugzeuge geschafft, sagte ein Sprecher. Die Demonstranten seien vom Asphalt gelöst worden.

Inzwischen seien alle vier Start- und Landebahnen wieder offen und der Betrieb werde wieder hochgefahren, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Donnerstagmorgen. Es seien insgesamt rund 1400 Flüge über Frankfurt geplant gewesen. Bislang sei es zu rund 140 Flugannullierungen gekommen. Auch für den Rest des Tages sei mit Verzögerungen im Betriebsablauf zu rechnen. „Fluggäste werden gebeten, vor Anreise an den Flughafen ihren Flugstatus auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.“

Die „Letzte Generation“ zeigte auf der Plattform X Fotos von den Protesten und schrieb: „Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz.“ Die sechs Demonstranten haben Angaben der Gruppe zufolge am Frankfurter Flughafen mit kleinen Zangen Öffnungen in den Maschendrahtzaun geschnitten und seien zu Fuß, mit Fahrrädern und Skateboards an verschiedene Stellen rund um die Start- und Landebahnen gelangt. Die Gruppe forderte einen Ausstieg aus den fossilen Energien bis zum Jahr 2030. Der Protest in Frankfurt war nach ihrer Darstellung Teil eines abgestimmten Protestes in verschiedenen Ländern, mit dem ein internationaler Vertrag zum Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle erreicht werden soll.

Wie die Bild berichtet, will die Bundespolizei wegen weiterer möglicher Aktionen von Klimaaktivisten die Sicherheitsmaßnahmen an allen großen deutschen Verkehrsflughäfen erhöhen.

Klimaaktivisten hatten bereits am Mittwoch etwa drei Stunden lang den Flugverkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt. Es sei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Hausfriedensbruchs aufgenommen worden, hatte eine Polizeisprecherin gesagt.