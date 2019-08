20. August 2019, 22:35 Uhr Frankfurt Ankunft der ersten IS-Kinder

Die Bundesregierung hat wie zuvor angekündigt erstmals Kinder von deutschen IS-Anhängern nach Deutschland zurückgeholt. Drei Kinder seien am Dienstagabend am Flughafen Frankfurt mit einer Maschine aus dem irakischen Erbil eingetroffen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt auf Anfrage. Das Jugend- und Sozialamt der Stadt habe der Überstellung beigewohnt. Aus Datenschutzgründen konnte der Sprecher keine weiteren Angaben machen. Bei den drei Kindern handelt es sich um zwei Schwestern im Alter von zwei und vier Jahren und einen siebenjährigen Jungen. Die Kinder waren in Begleitung ihrer jeweiligen Großmütter, die zur Abholung nach Erbil geflogen waren.