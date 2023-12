Etwa 6000 Menschen haben sich nach Angaben der Veranstalter am Sonntagabend an einer Lichterkette gegen Antisemitismus entlang des Mainufers in Frankfurt beteiligt. "Ich bin sehr glücklich", sagte Initiator Joachim Valentin, Direktor des katholischen Bildungszentrums Haus am Dom. Er hatte die von mehreren Dutzend Kultureinrichtungen und Museen Frankfurts getragene Aktion "Nie wieder ist jetzt!" initiiert und als Demonstration angemeldet. Die Lichterkette zeige, "dass die Gesellschaft verstanden hat". Es sei Zeit, sich zu solidarisieren, sagte Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker.