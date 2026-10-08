Bundespräsident in Frankreich„Ein Besuch in verdammt schwierigen Zeiten“

Emmanuel Macron bereitet Frank-Walter Steinmeier in Paris eine prächtige Bühne. Ganz so gut aber, wie das deutsch-französische Verhältnis bei diesem Staatsbesuch beschrieben wird, ist es nicht.

Es weht ein ziemlich kalter Wind an diesem Vormittag in Paris. Am Abend zuvor hat es noch geregnet, aber jetzt scheint die Sonne, und so steht der Inszenierung nichts im Wege. Nur sehr wenige ausländische Staatschefs bekommen eine solche Begrüßung: ein Empfang unter dem Triumphbogen mit Anfahrt über die Avenue des Champs-Élysées. Rechts und links Reiter der Republikanischen Garde mit ihren goldenen Helmen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereitet seinem deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier an diesem Donnerstag eine prächtige Bühne.