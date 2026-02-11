François Hollande ist noch immer gut vernetzt in Berlin: Als er Ende Januar die Hauptstadt besucht, trifft er unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die frühere Kanzlerin Angela Merkel. Hollande hat mit beiden zusammengearbeitet in seiner Zeit als französischer Staatspräsident von 2012 bis 2017. Zusammen mit Merkel versuchte Hollande nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der Besetzung von ostukrainischen Gebieten durch angebliche Separatisten, einen Ausgleich zwischen Moskau und Kiew zu finden, was bekanntermaßen nicht langfristig gelungen ist.