Von Oliver Meiler

Er ist wieder da, mit altem Lachen und gehabter Gutmütigkeit. Von François Hollande kann man ja halten, was man will, und die Franzosen sind mit dem früheren Präsidenten der Republik schon durch viele sehr unterschiedliche Gemütszustände gegangen. Aber der Mann ist eine sympathische Persönlichkeit, volksnah und selbstironisch, das sind seltene Tugenden in seiner Berufswelt. Auch nicht immer die wichtigsten, muss man dazu sagen.