Um 11.14 Uhr steht der Fahrplan endlich fest. In diesem Moment erhalten die Unionsabgeordneten am Montag eine Nachricht. Viele erreicht die SMS im Urlaub, der Bundestag ist ja schon seit zehn Tagen in der Sommerpause. Doch nun müssen die Abgeordneten noch einmal zurück nach Berlin.
CDU/CSU-FraktionSpahn-Nachfolge: Jetzt steht der Fahrplan fest
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Die Unionsabgeordneten müssen ihre Sommerpause unterbrechen: Am 29. Juli soll die Bundestagsfraktion in Berlin zusammenkommen und ihren neuen Vorsitzenden wählen.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
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