Wolfgang Schorlau, Jahrgang 1951, wuchs vom elften Lebensjahr an in einem Waisenheim in Freiburg auf. Er lernte Großhandelskaufmann, schloss sich der Lehrlingsprotestbewegung der Spätsechziger an, holte in Westberlin das Abitur nach und gründete einen Software-Betrieb. Seit 20 Jahren schreibt er politische Krimis. Mehrere seiner Romane um den Detektiv und früheren BKA-Ermittler Georg Dengler wurden von Lars Kraume für das ZDF vermittelt. Mit Co-Autor Claudio Caiolo schreibt er über den sizilianischen Commissario Morello: Soeben ist dessen zweiter Fall "Der Tintenfischer" erschienen.

(Foto: Timo Kabel//Kiwi)