Der US-Präsident sieht das Urteil des Supreme Court gegen seine Zölle offenbar als große persönliche Kränkung. Am Samstag setzte er seine Schimpftirade gegen das Gericht in Washington jedenfalls fort. Die Entscheidung, mit der die Richter seine drastischen Gegenzölle abgeräumt haben, sei „lächerlich, schlecht geschrieben und außerordentlich unamerikanisch“, schrieb Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er kündigte an, die neuen globalen Zölle noch einmal zu erhöhen. Mit ihnen hatte er schon am Freitag gedroht. Statt zehn Prozent sollen sie nun 15 Prozent betragen. Trump will das Urteil des Obersten Gerichtshof also ganz offensichtlich nicht akzeptieren. Aber geht das? Das ist nicht die einzige Frage.
HandelspolitikWie geht es nach dem Zollurteil weiter?
Lesezeit: 4 Min.
US-Präsident Trump nimmt das Urteil des Supreme Court gegen seine Zölle persönlich. Kann er sich über die Entscheidung der obersten Richter hinwegsetzen? Und was bedeutet sie für Europa? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Ann-Kathrin Nezik, New York
Superreiche:„Warum sind die USA verrückt geworden? Die Antwort ist: Geld“
Der US-Autor Evan Osnos erkundet die Welt der Riesenvermögen, Gigayachten und Bunker. Er warnt, Superreiche wie Elon Musk gefährdeten die Demokratie. Europa dürfe nicht die Fehler der USA wiederholen.
Lesen Sie mehr zum Thema