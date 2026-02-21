Der US-Präsident sieht das Urteil des Supreme Court gegen seine Zölle offenbar als große persönliche Kränkung. Am Samstag setzte er seine Schimpftirade gegen das Gericht in Washington jedenfalls fort. Die Entscheidung, mit der die Richter seine drastischen Gegenzölle abgeräumt haben, sei „lächerlich, schlecht geschrieben und außerordentlich unamerikanisch“, schrieb Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er kündigte an, die neuen globalen Zölle noch einmal zu erhöhen. Mit ihnen hatte er schon am Freitag gedroht. Statt zehn Prozent sollen sie nun 15 Prozent betragen. Trump will das Urteil des Obersten Gerichtshof also ganz offensichtlich nicht akzeptieren. Aber geht das? Das ist nicht die einzige Frage.