10. Dezember 2018, 17:30 Uhr Österreichs Innenminister Kickl Ideologe des Rechtsrucks

Er ist Österreichs großer Polarisierer, und wenn nötig, kartätscht der FPÖ-Politiker Kontrahenten mit Kant und Hegel nieder. Innenminister Herbert Kickl und die Endlichkeit der Provokation.

Von Peter Münch

Herbert Kickl rennt durchs Foyer, vorbei an den vielen Kameras, rein in den Saal, hin zu seinem Platz. Die lederne Tasche im XXL-Format stellt er neben sich ab, er hat offenbar Aktenmaterial mitgebracht, für alle Fälle. Auf den Tischen steht Wasser in gläsernen Karaffen. Nur vor Herbert Kickl steht auch noch eine Dose Red Bull.

Es ist einer dieser grauen Tage Ende November, und Österreich ist mal wieder in Aufregung wegen seines Innenministers. Heute steht seine Aussage an im parlamentarischen ...