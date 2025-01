Österreich steht vor einer Zäsur: Die in Teilen rechtsextreme FPÖ und die ÖVP werden Koalitionsgespräch aufnehmen. Der mögliche Rechtsruck alarmiert auch Politiker in Deutschland.

Von Verena Mayer, Wien

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Chef der FPÖ, Herbert Kickl, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Kickl habe ihm zugesichert, dass er bereit sei, Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagte Van der Bellen am Montagmittag in einer Ansprache. Damit ist der Weg geebnet für die erste österreichische Bundesregierung unter der Führung der in Teilen rechtsextremen FPÖ. Diese hatte die Nationalratswahl im September mit 29 Prozent der Stimmen gewonnen.