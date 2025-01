Die FPÖ scheint gut drei Monate nach der Parlamentswahl kurz vor dem Einzug ins Kanzleramt zu stehen. Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen hat den Rechtspopulisten Herbert Kickl mit der Bildung einer Regierung beauftragt und dem FPÖ-Politiker das Mandat für Koalitionsgespräche erteilt. „Herr Kickl traut sich zu, hier im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden – und er will diese Verantwortung“, so Van der Bellen am Mittag in Wien.