FPÖ-Chef Herbert Kickl und die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, an diesem Dienstag in Wien.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel besucht ihre neuen besten Freunde von der FPÖ in Wien. Die sehen sich dort schon in der nächsten Regierung.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Wenn es noch eines letzten Freundschaftsbeweises bedurft hätte, so wurde dieser am Dienstagmorgen in Wien geliefert: Der Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ, Herbert Kickl, hatte die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, eingeladen. Gemeinsam traten sie vor die Presse, um einen "Schulterschluss", ein Nachfolgetreffen im November, die Zusammenarbeit ihrer Parteiakademien und die Kooperation mit anderen Rechtsparteien in Europa zu verkünden. Und um gegen die "gesellschaftszersetzende Elitenpolitik" zu Felde zu ziehen.