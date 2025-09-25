Österreich hat mit einem gezielten Förderprogramm 25 Forscher von US-Eliteuniversitäten wie Harvard oder Princeton abgeworben. Dies teilte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Donnerstag mit. Dabei handelt es sich um Wissenschaftler nach der Promotion bis hin zu Professoren aus Bereichen wie Physik, Chemie und den Biowissenschaften. Sie erhalten jeweils eine Förderung von 500000 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ihre Arbeit sollen sie noch in diesem Jahr an einer von zwölf österreichischen Universitäten oder zwei Forschungseinrichtungen aufnehmen. „Sie bringen neue Ideen, neue Perspektiven und internationale Netzwerke mit. Das ist ein großer Gewinn für die österreichische Wissenschaft“, sagte ÖAW-Präsident Heinz Faßmann. Österreich gehört zu jenen Ländern, die mit solchen Programmen auf die Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump reagieren.„Trump sei Dank für diesen Brain Gain“, sagte ÖAW-Präsident Heinz Faßmann.