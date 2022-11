In der NS-Zeit belastete Personen waren einer Studie zufolge auch in Vorgängerinstitutionen des Bundesbildungsministeriums in Führungspositionen tätig. Wie das Ministerium für Bildung und Forschung am Mittwoch in Berlin mitteilte, geht es in der Studie um die nationalsozialistische Verstrickung von Mitarbeitern des früheren Atom- und Forschungsministeriums (1955 bis 1972). "Die Erkenntnisse reihen sich in die Befunde zu anderen Ressorts ein, wonach in der frühen Bundesrepublik eine durchweg hohe

NS-Belastung staatlichen Spitzenpersonals vorhanden war", teilte das Ministerium mit. Die Studie hat das Institut für Zeitgeschichte erstellt.