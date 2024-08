Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dringt auf einen Ausbau der digitalen Forschung und Entwicklung. „Wir müssen den Rahmen dafür schaffen, dass das an vielen Stellen in Deutschland stattfinden kann“, sagte er bei einem Besuch des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) im Rahmen seiner Sommerreise in seinem Wahlkreis Potsdam. Das, was Deutschland als Land von Ingenieuren, Technikern und Wissenschaftlern ausmache, müsse für die Zukunft genutzt werden.„Das geschieht am besten mit einer Offenheit, die zu unserer gesellschaftlichen Kultur dazugehört“, so Scholz. Wenn man in die Gesichter derjenigen schaue, die an solchen Forschungen beteiligt sind, müsse man „sich um die Zukunft Deutschlands nicht sorgen“, sagte der Bundeskanzler in Potsdam.