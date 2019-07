31. Juli 2019, 18:52 Uhr Forschung NRW tröstet Uni mit Geld

Als Entschädigung für den verlorenen "Exzellenzuni"-Titel erhält die Uni Köln vom Land Ausgleichszahlungen in Millionenhöhe. Bis zum nächsten Exzellenzwettbewerb werde die Hochschule von 2020 an pro Jahr zusätzlich 3,6 Millionen Euro bekommen, bestätigte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums am Mittwoch. Damit wolle man gewährleisten, dass die zuvor geförderten Professuren und Projekte weiter bestehen könnten. Die Kölner Uni war im Jahr 2012 zur "Exzellenzuni" gekürt worden und hatte den Titel in diesem Jahr überraschend verloren. Mit ihrer "Exzellenzstrategie" wollen Bund und Länder Spitzenforschung besonders fördern und stellen dafür 148 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.