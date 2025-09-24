Forscher sehen für Deutschland bedingt durch den Klimawandel ein steigendes Risiko extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen und Trockenphasen. „Wir beobachten eine beispiellose Häufung von Wärmerekordjahren mit Blick auf das zurückliegende Jahrzehnt“, sagte Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes (DWD), beim 15. Extremwetterkongress in Hamburg. Habe es in Deutschland in den 1950er-Jahren rund drei sogenannte heiße Tage pro Jahr mit Lufttemperaturen von mindestens 30 Grad gegeben, seien es in den zurückliegenden zehn Jahren bereits um die zwölf Tage jährlich gewesen. An Nord- und Ostsee stiegen Wassertemperaturen und Meeresspiegel auf Rekordhöhen, während in den Alpen Schnee und Gletscher immer schneller zurückgingen, hieß es.