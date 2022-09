Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, das Förderprogramm "Sprach-Kitas" über 2022 hinaus zu verlängern und als Bundesprogramm zu verstetigen. Das hat die Länderkammer am Freitag einstimmig beschlossen. Die Bundesförderung der "Sprach-Kitas" läuft Ende des Jahres aus. Seit 2016 finanziert der Bund zusätzliches Personal an Kindergärten, vor allem dort, wo viele Kinder sprachliche Förderung brauchen. Etwa jede achte Einrichtung in Deutschland ist eine solche Sprach-Kita. Vom kommendem Jahr an sollen nach dem Willen von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) die Bundesländer die Förderung übernehmen. Doch dagegen regt sich seit Wochen Widerstand. Das Programm hat sich nach Ansicht der Länder bewährt.