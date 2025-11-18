Ein so breiter Aufruf ist selten: Beide großen Kirchen, der Deutsche Olympische Sportbund, die deutsche Sportjugend, der Kinderschutzbund, die Psychotherapeutenkammer und mehrere Betroffeneninitiativen haben sich am Dienstag in einem Brandbrief an die Vorsitzenden von Unions- und SPD-Fraktion gewandt. Sie protestieren darin gegen ein drohendes Aus des Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) auf Bundesebene.