Ein so breiter Aufruf ist selten: Beide großen Kirchen, der Deutsche Olympische Sportbund, die deutsche Sportjugend, der Kinderschutzbund, die Psychotherapeutenkammer und mehrere Betroffeneninitiativen haben sich am Dienstag in einem Brandbrief an die Vorsitzenden von Unions- und SPD-Fraktion gewandt. Sie protestieren darin gegen ein drohendes Aus des Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) auf Bundesebene.
Sexueller MissbrauchKirchen, Kinderschutz- und Sportverbände fordern Hilfe für Missbrauchsopfer
Lesezeit: 2 Min.
In einer ungewöhnlich breiten Initiative wenden sich 27 Institutionen an Unions- und SPD-Fraktion: Sie fordern, dass der Fonds Sexueller Missbrauch fortgesetzt wird. Doch es gibt rechtliche Bedenken.
Von Valerie Höhne und Annette Zoch
