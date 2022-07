Als Folge der Corona-Pandemie sind inzwischen 12,5 Millionen Kinder in ärmeren Ländern ohne Impfschutz gegen Diphtherie, Keuchhusten und Wundstarrkrampf. Wie die internationale Impfallianz Gavi am Freitag in Genf mitteilte, sank die Durchimpfungsrate bei den Grundimmunisierungen in Entwicklungsländern um einen weiteren Prozentpunkt im vergangenen Jahr, nachdem sie im ersten Pandemiejahr 2020 schon um vier Prozentpunkte zurückgegangen war. Sie liegt jetzt bei 77 Prozent.