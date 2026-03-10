Laut der neuesten Daten der Forschungsgruppe Wahlen haben sieben Prozent der Arbeiter bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg SPD gewählt, vier Prozent machten demnach ihr Kreuz bei den Linken. 30 Prozent bei der AfD. Das ist nicht nur für die Sozialdemokraten ein Desaster. Die politische Linke insgesamt sollte angesichts dieser Werte besorgt aufmerken.

Mein Kollege Robert Roßmann schreibt in seinem Leitartikel, die Gründe für das Scheitern der SPD seien offensichtlich: „Mehr als die Hälfte aller Befragten in Baden-Württemberg sagen, die SPD setze sich zu wenig für die arbeitende Mitte ein.“ SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer in Rheinland-Pfalz dürfte dem zustimmen, neulich sagte er der SZ, mehrheitsfähig zu sein, bedeute eben nicht, „den ganzen Tag in sozialdemokratischer Ursuppe zu schwimmen“.

Auch die Linke teilt offenbar den Befund, dass die Parteien des linken Spektrums sich in den vergangenen Jahren nicht genug um Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern außerhalb theoretischer Diskurse bemüht haben. Die Partei hat den Einzug in den Landtag verpasst, Parteichefin Ines Schwerdtner sagte, sie müssten zeigen, dass sie auf der Seite derjenigen stünden, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgten. Sie will eine breitere Stammwählerschaft. Die wollte sich in den vergangenen Jahren auch die FDP erarbeiten – und ist krachend gescheitert. Als „Albtraum der FDP“ beschreibt es mein Kollege Bastian Brinkmann.

Und bei den Wahlsiegern? Der Grüne Cem Özdemir war nicht einmal 24 Stunden designierter Ministerpräsident, da schlug Unions-Fraktionschef Jens Spahn vor, er solle sich das Amt mit CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel teilen, weil die Wahlergebnisse so eng beieinander liegen. Özdemir reagierte: Die Situation sei „zu ernst für Quatsch aller Art“. Man möge sich einmal vorstellen, wie Spahn zetern würde, wäre ein solcher Vorschlag bei einer hauchdünnen CDU-Mehrheit von den Grünen gekommen. Empfehlen möchte ich Ihnen diese Geschichte über den Wahlsieger Özdemir mit dem bezeichnenden Titel: Der Zauberer von Öz.

Was heute wichtig ist

Was der gestiegene Benzinpreis für die US-Politik bedeutet. Ist der Krieg schon fast vorbei, wie US-Präsident Donald Trump sagt, oder hat er erst begonnen, wie sein Kriegsminister Pete Hegseth verkündete? Die Taktik der US-Regierung ist verwirrend. Sicher ist: Die Benzinpreise steigen, das könnte schnell zum Politikum werden. Knapp 60 Prozent der Amerikaner sind schon jetzt gegen den Krieg in Iran. Zum Artikel

Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz: Lehren für die Wahlkämpfer. Auch in Mainz zeichnet sich ein enges Rennen zwischen den beiden Favoriten ab: SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer und sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder. Schweitzer hofft trotz des miserablen Wahlergebnisses der SPD in Baden-Württemberg auf einen Wahlsieg. Zum Artikel

EXKLUSIV Vor Aufsichtsratssitzung: Bahn-Vorstand schreibt Brandbrief wegen Finanzvorständin Dohm. Darin bittet er den Aufsichtsrat um die Abberufung der Kollegin. Die Rede ist von einem „nachhaltig, tiefgreifend und unwiederbringlich“ gestörten Vertrauensverhältnis. Es geht ein tiefer Riss durch den Bahn-Vorstand. Zum Artikel

ORF: „Null Toleranz für schlechtes Verhalten“. Der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurück, die er bestreitet. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, es gebe jedoch „Schrift-, Ton- und Bildmaterial“, dessen Echtheit muss offenbar geprüft werden. Der Fall trifft den österreichischen Rundfunk im schlechtesten Moment. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

