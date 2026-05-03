Landwirtschaftsminister Alois Rainer will Biokraftstoffe billiger machen. Er halte es für sinnvoll, „Biokraftstoffe komplett von der Steuer zu befreien“, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Rainer rief dazu auf, Biokraftstoffe im eigenen Land zu produzieren. „Das hilft dem Klima und macht uns unabhängiger von fossilen Importen. In diesen unsicheren Zeiten gilt: Versorgungssicherheit entsteht nicht am Weltmarkt, sondern vor der eigenen Haustür.“ Rainer stellt sich gegen Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung für kleine Biogasanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu stoppen. Kleine Biogasanlagen seien ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung. „Es wäre falsch, dieses Potenzial zu schwächen.“