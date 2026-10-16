Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist zum neuen Bundesratspräsidenten gewählt worden. Er folgt auf den Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Wüst wurde im Berliner Bundesrat einstimmig von allen Ländervertretern gewählt und nahm die Wahl an.

Wüst tritt sein Amt am 1. November an. Der Vorsitz der Länderkammer rotiert unter den Bundesländern. Die Funktion ist vor allem repräsentativ. Der Präsident oder die Präsidentin lädt zu den Plenarsitzungen des Bundesrats ein und leitet diese. Er oder sie vertritt die Länderkammer auch bei Terminen im In- und Ausland. Wenn der Bundespräsident verhindert ist oder vorzeitig aus dem Amt scheidet, übernimmt der Bundesratspräsident dessen Befugnisse.

Der scheidende Bundesratspräsident Bovenschulte fordert in seiner Abschiedsrede eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die ein AfD-Verbotsverfahren ausloten soll. „Prüfen heißt nicht verbieten. Prüfen heißt, unsere Pflicht zu erfüllen“, sagte der SPD-Politiker. Sein Nachfolger Wüst hatte sich ebenfalls für eine solche Arbeitsgruppe ausgesprochen.