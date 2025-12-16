Hessens Ministerpräsident Boris Rhein besteht auf einer Reform des Länderfinanzausgleichs. Es brauche dafür eine neue Föderalismuskommission, sagte der CDU-Politiker am Dienstag bei einem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Frankfurt. Hessen müsse als Geberland mittlerweile vier Milliarden Euro jährlich an andere Bundesländer zahlen. „Das sind zehn Prozent unseres Gesamthaushalts, das muss man sich mal vorstellen“, kritisierte Rhein. „Das kann kein richtiges System sein.“ Auch Bayern als mit Abstand größter Nettozahler im Länderfinanzausgleich fordert vehement eine Reform. Baden-Württemberg und Hamburg müssen ebenfalls mehr Geld an die anderen Länder überweisen, als sie aus dem Umlagesystem zurückbekommen. Eine Reform kann allerdings nur zwischen allen sechzehn Bundesländern beschlossen werden. Viele von ihnen haben kein Interesse daran.