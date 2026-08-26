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FöderalismusBayern gegen Zusammenlegung von Wahlterminen

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Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lehnt eine Zusammenlegung von Wahlterminen ab. Herrmann wies einen entsprechenden Vorstoß von Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) klar zurück. „Die Bundestagswahl und die Kommunalwahl sollten an getrennten Terminen stattfinden.“ Diese Wahlen beträfen völlig unterschiedliche Themen und Verantwortungsbereiche, sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Und auch bei den Landtagswahlen gelte: „Jedes Land soll selbst darüber entscheiden, ob es seine Wahl mit einem anderen Wahltermin zusammenlegt oder bewusst einen eigenen Termin bestimmt.“ Dies gebiete der Respekt vor der Landespolitik.

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