Nachdem in der vergangenen Woche der Copilot des Flydubai-Flugs nach Tel Aviv den Piloten angegriffen hatte und die Maschine in Saudi-Arabien notlanden musste, werden immer mehr Details zu den Plänen und dem offenbar radikalisierten Weltbild des Mannes bekannt. So berichten unter anderem die US-Sender ABC News und CNN unter Berufung auf zwei hochrangige US-Beamte und mit den Ermittlungen vertraute israelische Quellen, dass der Mann geplant habe, das Flugzeug auf den Flughafen in Tel Aviv stürzen zu lassen.
Versuchter AnschlagFlydubai-Vorfall wird für Netanjahu zum Problem
Lesezeit: 3 Min.
Der Copilot der Flydubai-Maschine hatte in seinem Heimatland zeitweise Flugverbot, wurde aber von Israels Behörden offenbar nicht überprüft.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
Lesen Sie mehr zum Thema