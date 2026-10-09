Der 29-jährige Copilot wollte eine Flydubai-Maschine Ermittlern zufolge auf den Flughafen von Tel Aviv stürzen lassen. Die Passagiere wurden nach anschließend mit diesem Flugzeug nach Israel gebracht.

Nachdem in der vergangenen Woche der Copilot des Flydubai-Flugs nach Tel Aviv den Piloten angegriffen hatte und die Maschine in Saudi-Arabien notlanden musste, werden immer mehr Details zu den Plänen und dem offenbar radikalisierten Weltbild des Mannes bekannt. So berichten unter anderem die US-Sender ABC News und CNN unter Berufung auf zwei hochrangige US-Beamte und mit den Ermittlungen vertraute israelische Quellen, dass der Mann geplant habe, das Flugzeug auf den Flughafen in Tel Aviv stürzen zu lassen.