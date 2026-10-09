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Versuchter AnschlagFlydubai-Vorfall wird für Netanjahu zum Problem

Lesezeit: 3 Min.

Der 29-jährige Copilot wollte eine Flydubai-Maschine Ermittlern zufolge auf den Flughafen von Tel Aviv stürzen lassen. Die Passagiere wurden nach anschließend mit diesem Flugzeug nach Israel gebracht.
Der 29-jährige Copilot wollte eine Flydubai-Maschine Ermittlern zufolge auf den Flughafen von Tel Aviv stürzen lassen. Die Passagiere wurden nach anschließend mit diesem Flugzeug nach Israel gebracht.
Foto: Ammar Awad/Reuters

Der Copilot der Flydubai-Maschine hatte in seinem Heimatland zeitweise Flugverbot, wurde aber von Israels Behörden offenbar nicht überprüft.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Nachdem in der vergangenen Woche der Copilot des Flydubai-Flugs nach Tel Aviv den Piloten angegriffen hatte und die Maschine in Saudi-Arabien notlanden musste, werden immer mehr Details zu den Plänen und dem offenbar radikalisierten Weltbild des Mannes bekannt. So berichten unter anderem die US-Sender ABC News und CNN unter Berufung auf zwei hochrangige US-Beamte und mit den Ermittlungen vertraute israelische Quellen, dass der Mann geplant habe, das Flugzeug auf den Flughafen in Tel Aviv stürzen zu lassen.

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