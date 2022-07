Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind insgesamt 655 Millionen Euro für die betroffenen Menschen gespendet worden. 80 Prozent dieser Gelder seien an Hilfsorganisationen gespendet worden, teilte das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) am Dienstag in Berlin mit. Weitere Spenden gingen an staatliche Einrichtungen oder übrige Körperschaften wie etwa Sparkassen. Die Zahlen basieren den Angaben zufolge auf einer DZI-Umfrage mit Informationen von 49 Hilfswerken und Bündnissen, staatlichen Einrichtungen und Verbänden. Demnach hatten sie Ende Juni 35 Prozent der erhaltenen Spenden ausgegeben, weitere 46 Prozent der Geldmittel waren für Vorhaben konkret eingeplant.