Dass Hendrik Wüst an diesem Nachmittag eher nicht ins Schwitzen geraten wird, zeichnet sich früh ab. Gelassen ruht Nordrhein-Westfalens Regierungschef am Mittwoch im Zeugenstand, manchmal wippt die Lehne seines Bürosessels, während ihn die Abgeordneten im runden Landtagssaal A3-02 zur Flut-Katastrophe im Juli befragen. Der 46-jährige Jurist scheint alle Fragen zu parieren - bis ihn nach einer guten Stunde der SPD-Abgeordnete Ralf Jäger etwas in die Ecke drängen wird.

Wüst sitzt vor dem "Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Hochwasser." Seine Hände ruhen auf dem Tisch, protokollgerecht hat er die Fragen zur Person beantwortet: "Hendrik Josef Wüst, 46 Jahre alt, von Beruf Ministerpräsident." Wüst versichert zunächst sein "tiefes Mitgefühl" für die 49 Toten, die am 14.und 15. Juli allein in NRW umkamen in Sturzbächen oder überfluteten Kellern. Und er stellt einleitend gleich klar, dass er als damaliger Verkehrsminister wenig zu tun hatte mit Notrufen oder Blaulicht, mit Lebensrettung oder irgendeinem Krisenstab: "Der Katastrophenschutz fällt nicht in mein Ressort."

Wüst war in jenen Horrortagen weit weg, verlebte Ferien an der Nordsee mit seiner Familie. "Doch der Urlaub war dann am 14. Juli de facto beendet," sagt der CDU-Politiker. Da hätten ihn die ersten Katastrophenmeldungen aus Hagen und Stolberg, aus Altena oder aus Erftstadt erreicht. An jenem Tag, da die Fluten überall in NRW ihren Höhepunkt erreichten, begann auch für den Münsterländer das Krisenmanagement. Was im Falle eines Verkehrsministers eben bedeutet: "Ich bin vor allem für den Wiederaufbau zuständig."

Damit zeichnet sich früh ab, dass die Opposition von SPD und Grünen diesem Mitglied der schwarz-gelben Landesregierung kaum etwas wird anhängen können. Die brisante Frage etwa, ob die Düsseldorfer Regierung ihre Bürger früher hätte warnen können und müssen, wehrt Wüst fast lakonisch ab. SPD-Mann Jäger hält ihm vor, dass das europäische Frühwarnsystem EFAS doch schon Tage vor dem 14. und 15. Juli vor der heraufziehenden Gefahr gewarnt habe. Ob das dem Herrn Minister niemand aus seinem Haus zugetragen habe? "Das ist mir nicht bekannt," erwidert Wüst. Überhaupt gebe es keine Entscheidung eines Verkehrsministers, die "aufgrund von Wetterdaten" gefällt werden müsste: "Das Ministerium entscheidet nicht über den Einsatz von Schneepflügen."

Auch der Streit darum, dass die Landesregierung in NRW im Juli keinen Krisenstab einberufen hat, perlt am Nachfolger des damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet ab. Die stattdessen agierende "Koordinierungsgruppe" auf Beamtenebene habe "gut und reibungslos" funktioniert. Als Fachminister sah Wüst keinen Anlass, sich im Kabinett für einen Krisenstab einzusetzen: "Ich hielt die Bearbeitung in der Koordinierungsgruppe für nachvollziehbar." Erst im Laufe des Abends (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) sollten Amtsvorgänger Armin Laschet und dessen rechte Hand Nathanael Liminski, Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, in den Zeugenstand treten.

Die Taktik der SPD wird klarer: Wüst soll nur als Nebendarsteller erscheinen

Wüst berichtet, er sei schließlich am Wochenende nach der Flut heimgefahren. Ansonsten hing er am Handy oder vor Bildschirmen, um per Video etwa an einer Krisensitzung des NRW-Kabinetts teilzunehmen. Es klingt, als sei Wüst sehr eifrig gewesen an der Nordsee.

Aber da kommt noch einmal der Abgeordnete Jäger zu Wort. Warum Wüsts Ministerium in der Krisen-Koordinationsgruppe denn erst ab 17. Juli, also dem Samstag nach der Katastrophe, eingebunden worden sei: "Erst als das Wasser weg war, wird Ihr Ministerium beteiligt?" Wüst will Jägers Bemerkung "nicht kommentieren", aber er sei eben eher "für den Wiederaufbau zuständig" gewesen. Jäger will wissen, mit wem seiner Ministerkollegen Wüst denn überhaupt mal telefoniert habe in jenen Tagen. Wüst verweist auf "den Austausch" in der Kabinettssitzung - und sonst nichts? Nichts.

Die SPD-Taktik gegenüber Wüst wird da klarer. Versuche, dem damaligen Verkehrsminister Fehler oder Mitverantwortung im Krisenmanagement nachzuweisen, versprechen wenig. Stattdessen, so scheint es, wollen die Sozialdemokraten Wüst ins graue Licht setzen, dass er nur eine Nebenrolle spielte. Das zielt vor allem auf die Rolle, die Wüst jetzt ausfüllt: Inzwischen ist der unterkühlte Jurist eben Ministerpräsident. Und Spitzenkandidat seiner CDU für den 15. Mai 2022. Dann sind Landtagswahlen in NRW.