Eine heikle Frage, denn kein Geldgeber, ob Bürger oder Firma, will seine Hilfsbereitschaft verschwendet sehen. Welche Wege nimmt also das viele Geld, das die Opfer der Überschwemmungen unterstützen soll?

Von Francesca Polistina, Berlin

Es waren Bilder, wie sie in Deutschland selten entstehen: zerstörte Dörfer, Trümmerberge, verstopfte Straßen. Viele Menschen verloren bei der Flutkatastrophe ihr Zuhause oder gar ihr Leben. Andere schauten sich die Bilder der Verzweiflung in den Medien an und taten aus Mitgefühl das, was am nächsten lag: Sie spendeten.