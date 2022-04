Die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin und jetzige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat im Sommer 2021 kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr vier Wochen Familienurlaub in Frankreich gemacht. Dieser Bericht der Bild am Sonntag bringt sie nun erneut in Schwierigkeiten, nachdem sie schon für ihr Verhalten am Tag der Katastrophe heftig kritisiert wurde, bei der 135 Menschen starben.

Wie der stellvertretende Regierungssprecher in Mainz, Sebastian Kusche, der dpa bestätigt hat, war Spiegel zehn Tage nach der Flutkatastrophe in den Urlaub gefahren und habe diesen einmal unterbrochen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Sie sei zudem ständig erreichbar gewesen und habe auch per Video an den Kabinettssitzungen teilgenommen.

Die 41-Jährige, die wegen ihrer vier Kinder auf die Sommerferien angewiesen sei, sei erst gefahren, als ein Krisenstab im Haus eingerichtet gewesen sei, der sich mit der Trinkwasser- und Abwasserversorgung sowie der Müllentsorgung befasst habe. Im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe habe die Ministerin "jede Frage vollständig beantwortet".

Nachdem die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nach ähnlichen Vorwürfen am Donnerstag zurückgetreten war, richten sich nun entsprechende Forderungen auch gegen Spiegel. Heinen-Esser hatte wenige Tage nach der Flutkatastrophe mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca einen Geburtstag gefeiert. CSU-Generalsekretär Stephan Mayer forderte: "Spiegel sollte sich ein Beispiel an Heinen-Esser nehmen und ihr Amt zur Verfügung stellen." Spiegel sei als Ministerin untragbar, sagte der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf. "Eine Landesministerin, die während dieser schweren Katastrophe vier Wochen Urlaub macht, setzt die falschen Prioritäten."

Der Parlamentarische Geschäftsführer und Obmann der Freien Wähler im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe, Stephan Wefelscheid sagte: "Frau Spiegel ist vor der Verantwortung geflüchtet. Wann zeigt sie endlich Charakterstärke, zieht die Konsequenzen und tritt zurück?"

Die Opposition im Mainzer Landtag fordert allerdings bereits seit Wochen Spiegels Entlassung. Bei ihrer Vernehmung im März hatte sie nicht restlos klären können, womit sie in der Flutnacht beschäftigt war. Zudem wurde sie mit internen Textnachrichten konfrontiert, die den Eindruck erweckten, es sei ihr nach der Katastrophe zuerst um Imagepflege gegangen.