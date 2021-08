Ein pensionierter Oberst aus der Querdenker-Szene befehligte in Ahrweiler zeitweise eine Crew von Helfern. Nun erklärt das Verteidigungsministerium, was es davon hält, dass er dort uniformiert auftrat. Der Reservistenverband geht einen Schritt weiter.

Das Verteidigungsministerium will ein Auftreten pensionierter Soldaten in Uniform bei möglichen Straftaten nicht dulden. Damit drohen Störern, wie es sie aus den Reihen der sogenannten Querdenker-Szene im Katastrophengebiet an der Ahr gibt, nun Konsequenzen. "Grundsätzlich ist ungeachtet eines konkreten Einzelfalls festzustellen, dass jegliche Form von Extremismus das Ansehen der Bundeswehr schädigt und negative Auswirkungen auf das innere Gefüge und damit auch auf die Einsatzbereitschaft der Truppe hat", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundeswehr distanziere sich von derartigen Vorkommnissen.

Konkret geht es um Vorfälle in der Aloisiusschule in Ahrweiler. Dort hatte in den ersten Tagen nach der Flut ein pensionierter Oberst, der sich in Uniform zeigte, einen "Stab" zur Katastrophenhilfe koordiniert. Nach Informationen des ARD-Politikmagazins "Kontraste" und RBB24-Recherche sind in dessen Umfeld Dutzende Veteranen und ehemalige Polizisten aktiv, die sich inzwischen im Umfeld der Querdenker organisieren. Der ehemalige Oberst war nach "Kontraste"-Recherche Mitbegründer des Kommandos Spezialkräfte KSK und hatte 1999 als Kommandeur ein Panzergrenadierbataillon in Kosovo befehligt. Der ehemalige Oberst soll auch bereits bei Corona-Protesten mit eindeutiger Wortwahl aufgefallen sein. Das Ministerium habe die Berichterstattung "zur Kenntnis genommen", hieß es dazu nun aus Berlin.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hatte jüngst erklärt, die Corona-Proteste seien zwar zurückgegangen. Nicht verschwunden seien aber bestimmte Protagonisten, die nach wie vor diverse Verschwörungstheorien verbreiteten. Diese lehnten demokratisch getroffene Entscheidungen ab und zielten darauf ab, "das Vertrauen in staatliche Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu erschüttern".

Disziplinarrecht gilt auch nach der Pensionierung

Losgelöst vom konkreten Einzelfall gelte, dass das Disziplinarrecht auch nach der "Zurruhesetzung" weiterhin Anwendung finde, betonte ein Ministeriumssprecher weiter. "Bei ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, die schwerer Straftaten beziehungsweise Verbrechen hinreichend verdächtigt sind, wird in der Regel ein Heranziehungs- und Uniformtrageverbot veranlasst sowie ein gerichtliches Disziplinarverfahren eingeleitet. Dieses kann zu einer Kürzung des jeweiligen Ruhegehalts um bis zu einem Drittel führen", sagte der Sprecher. Das Ministerium bat um "Verständnis dafür, dass durch den Datenschutz und zur Wahrung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen im vorliegenden Fall nur die Auskunft erteilt werden kann, dass der Betroffene kein aktiver Soldat der Bundeswehr ist".

"Das macht uns Sorgen, das ist erschreckend. Das beschädigt auch das Bild der Bundeswehr und auch der Reserve", sagte Patrick Sensburg, der Präsident des Reservistenverbandes, im Gespräch mit "Kontraste". "Wir machen ganz deutlich, dass wir so ein Verhalten nicht akzeptieren: Es ist undemokratisch. Es ist auch gegen staatliche Institutionen gerichtet, und der Reservistenverband hat gegen diesen Oberst Strafanzeige erstattet."