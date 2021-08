Auch im flutgeschädigten Ahrtal mit 133 Todesopfern und vielen zerstörten Wahllokalen kann die Bundestagswahl am 26. September "rechtssicher und ordnungsgemäß" ablaufen. Das versicherte der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter. Bundeswahlleiter Georg Thiel sagte, dafür sei auch mit improvisierten Lösungen "das Möglichste getan" worden. Mit der normalen Briefwahl und dem Wählen in mobilen Außenstellen sollen Wahlberechtigte in den besonders betroffenen Gemeinden dazu bewegt werden, schon vor der eigentlichen Abstimmung zu wählen. Sechs Kleinbusse sollen dafür mit Zelten und Pavillons vom 14. bis 24. September an verschiedenen Orten Station machen. Am Wahltag selbst sind für die Kommunen Altenahr und Bad Neuenahr-Ahrweiler insgesamt nur drei traditionelle Wahllokale vorgesehen, in Bad Neuenahr-Ahrweiler in zwei größeren Zelten.