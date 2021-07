Von Julia Bergmann, München

Mindestens 107 Tote, mehr als tausend Vermisste und Wassermassen, die ganze Ortsteile mit sich reißen. Die Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist mit Sicherheit eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der jüngeren deutschen Geschichte. Ihr tatsächliches Ausmaß ist aber noch lange nicht abschätzbar. Noch immer steht das Hochwasser in vielen Städten und Landkreisen. "Unser Land hat so etwas noch nie gesehen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). "Das Leid nimmt immer weiter zu." Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stellte fest: "Unser Land erlebt eine Flutkatastrophe von historischem Ausmaß."

Beide Bundesländer hatte die Katastrophe hart getroffen. Schwerpunkte sind dabei der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und der Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz liegt die Zahl der Todesopfer am Freitagnachmittag bei 63. Die Fluten seien schneller gekommen, als die Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden können, hatte Innenminister Roger Lewentz (SPD) bereits am Donnerstagabend gesagt. Derzeit werden außerdem 1300 Menschen allein im Kreis Ahrweiler vermisst.

In Nordrhein-Westfalen sind Stand Freitagnachmittag 44 Menschen in Folge des Unwetters gestorben. Die Situation sei weiterhin kritisch, besonders in Erftstadt im Ortsteil Blessem, wie Laschet erklärte. Bis in den Freitagnachmittag hinein liefen dort Evakuierungsmaßnahmen. In Erftstadt waren am Vormittag bei Hauseinstürzen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ursache seien "massive und schnell fortschreitende Unterspülungen" der Häuser gewesen, wie die Bezirksregierung mitteilte. "In diesen Stunden tun wir gemeinsam mit Kommunen und Helfern alles, um weiteren Schaden abzuwenden und Leben zu retten", betonte Laschet.

Mehr als 850 Helfer waren zu diesem Zeitpunkt im Kampf gegen die Flut im Einsatz. Auch die Bundeswehr hatte zur Unterstützung etwa 700 Soldaten in 20 Landkreise in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geschickt. Die Katastrophenhilfe habe für sie "oberste Priorität", wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mitteilte.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Angehörigen der Todesopfer sein tiefes Mitgefühl aus: "Ihr Schicksal trifft mich ins Herz." Nun gelte es, solidarisch zu sein. Die Betroffenen seien in den kommenden Tagen auf Hilfe angewiesen. "In der Stunde der Not steht unser Land zusammen", betont Steinmeier.

Wie groß die durch die Flut verursachten Schäden tatsächlich sind, werde sich erst zeigen, wenn das Wasser vollständig verschwunden ist, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Fest steht aber, dass der Wiederaufbau ein langer und teurer Weg werde, wie Dreyer sagte. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) haben bereits finanzielle Unterstützung des Bundes zugesagt. Wie diese genau aussehen wird, ist bisher noch unklar. Das Bundeskabinett will sich am kommenden Mittwoch mit den Hilfen beschäftigen.