China hat seinen neuen erstmals völlig selbst entwickelten Flugzeugträger Fujian offiziell in den Dienst genommen. Staats- und Parteichef Xi Jinping nahm bei der Zeremonie auf der Insel Hainan am Mittwoch vor mehr als 2000 Marine-Seeleuten symbolisch eine Fahne entgegen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Anschließend inspizierte Xi, der auch oberster Befehlshaber des Militärs ist, den Flugzeugträger.

Die in China entwickelte und nach der südostchinesischen Provinz benannte Fujian ist nach der Shandong und der Liaoning der dritte Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee. Die Shandong hatte China zwar selbst gebaut, sich dabei aber an einer sowjetischen Schiffsklasse orientiert. Die Liaoning hatte China als erstes der drei Kriegsschiffe 1998 von der Ukraine gekauft.

Bedeutung der „Fujian“ für Peking

Bilder der Fujian waren erstmals 2022 aufgetaucht. Vor wenigen Wochen war das mehr als 300 Meter lange und laut Schätzungen etwa 80 000 Tonnen schwere Kriegsschiff zu einem letzten Test ins Südchinesische Meer ausgelaufen, wo es in Sanya auf Hainan nun vor Anker lag. Auf dem Weg dorthin hatte es die Taiwanstraße passiert - die Meerenge zwischen China und der Inselrepublik Taiwan, die Peking seit Jahren zu annektieren droht.

Mit der Fujian stellt China auch die von Xi angeordnete Modernisierung seines Militärs und der Marine - eine der größten der Welt - zur Schau. Der neue Flugzeugträger dient damit auch als Machtsymbol im Westpazifik, wo die USA mit Militärbasen präsent sind.

Chinas dritter Flugzeugträger wurde nach einer Zeremonie in dieser Woche an die Marine übergeben. (Foto: HANDOUT/AFP)

Das macht die „Fujian“ gefährlich

Die Fujian ist mit einem neuen elektromagnetischen Katapult ausgestattet, damit schließt Peking technologisch zu den USA auf. Bislang hatten die USA mit der USS Gerald R. Ford als einziges Land einen Flugzeugträger mit dieser Technologie im Dienst.

Das Katapult ermöglicht Experten zufolge schnellere Flugzeugstarts und kann feiner auf verschiedene Flugzeugtypen eingestellt werden. Das bedeutet auch, dass verschiedene Kampfflieger und auch Drohnen dort starten könnten. Experten in Taiwan vermuten, dass Chinas Flugzeugträger im Fall eines militärischen Vorgehens gegen die Insel eine Blockade aufbauen könnten.