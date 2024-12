Flug verunglückt in Südkorea - 179 Menschen tot. Die Boeing 737-800 der koreanischen Billigairline Jeju-Air schießt am Sonntagmorgen ohne ausgeklapptes Fahrwerk über die Landebahn, prallt gegen eine Betonmauer und geht in Flammen auf. Nur zwei Passagiere überleben. Möglicherweise ist Vogelschlag die Ursache für die Katastrophe. Zum Artikel (SZ Plus)

Aserbaidschans Präsident fordert klares Schuldeingeständnis von Russland. 38 Menschen starben, als am Mittwoch eine aserbaidschanische Passagiermaschine mit 67 Personen an Bord über Kasachstan zu Boden ging – mutmaßlich getroffen von russischer Flugabwehr. Präsident Putin hat den aserbaidschanischen Staatschef Alijew inzwischen angerufen und sein Bedauern ausgedrückt. Aber diesem genügt das nicht. Zum Artikel

Neuer Präsident in Georgien vereidigt – Vorgängerin will das nicht akzeptieren. In Tiflis ist ein neuer Präsident ins Amt eingeführt worden, doch die amtierende Präsidentin sieht sich weiter als einzig legitimes Staatsoberhaupt. In der Hauptstadt kommt es zu neuen Massenprotesten proeuropäischer Kräfte. Zum Artikel

Syriens Rebellenführer will HTS-Miliz auflösen. Der Anführer jener Gruppe, die Assads Regime stürzte, spricht von einer neuen Verfassung und Wahlen. Israel beendet seinen umstrittenen dreitägigen Einsatz in einem Krankenhaus in Gaza. Zum Nahost-Blog

Rewe verlässt „Payback“-Programm, Edeka nimmt künftig daran teil. Die beiden großen Supermarktketten stellen sich neu auf, was ihre Kundenbindungsprogramme angeht. Die kosten die Händler viel Geld, aber die Ausgaben lohnen sich. Schon vor 20 Jahren stellte der Drogeriemarkt dm fest, dass Payback-Kunden im Durchschnitt 50 Prozent mehr Geld ausgeben als Nicht-Payback-Kunden. Dabei liegt die Ersparnis durch die Rabattprogramme oft bei unter einem Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwerpunkt Bundestagswahl

Kritik an Musks Gastbeitrag in deutscher Tageszeitung. In der Welt am Sonntag steht auf der Kommentarseite ein Text des Tesla-Chefs und Trump-Vertrauten, der sich wie eine Wahlwerbung für die AfD liest. Die Leiterin des Meinungsressorts reicht daraufhin ihre Kündigung ein, während die Chefredaktion betont „Demokratie und Journalismus leben von Meinungsfreiheit“. Der Streit über den Text ist ein weiterer Beweis für Musks Macht, die nun auch in Deutschland greift. Zur Analyse (SZ Plus)

Söder garantiert bei Wahlsieg Regierung ohne Grüne. „Da bin ich ganz felsenfest klar“, sagt der CSU-Chef der Bild am Sonntag – und attackiert Vizekanzler Habeck. CDU-Chef Merz nennt Musks Gastbeitrag „übergriffig und anmaßend“. Für SPD-Chefin Esken ist eine Kooperation mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht auf Bundesebene „nicht vorstellbar“. Zum Wahl-Blog

Exklusiv Grüne wollen auf enttäuschte Aktivisten zugehen. Umweltverbände werfen der Partei Verrat an den eigenen Idealen vor. Auch Flüchtlingshelfer wendeten sich enttäuscht ab. Nun möchte die neue Parteispitze die Beziehung kitten. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem noch wichtig