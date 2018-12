20. Dezember 2018, 19:41 Uhr Stuttgarter Flughafen Polizei fahndet nach verdächtigen Ausspähern

Die Polizei sucht wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags auf einen Flughafen im Südwesten Deutschlands vier Personen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist mindestens einer der Verdächtigen als islamistischer Gefährder eingestuft.

Das baden-württembergische Innenministerium betonte, es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung des Stuttgarter Flughafens.

Die Polizei fahndet nach vier Personen, die einen Anschlag auf den Flughafen in Stuttgart geplant haben könnten. Nach Informationen des Südwestrundfunks filmten Überwachungskameras zwei verdächtige Männer, als sie das Terminal fotografierten. Bei zwei der vier Männer soll es sich um einen Vater und seinen Sohn aus Nordrhein-Westfalen handeln, die bereits den französischen Behörden aufgefallen waren. Sie sollen nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt in der vergangenen Woche am Pariser Flughafen Fotos gemacht haben. Bei einem Abgleich der Überwachungsvideos der zwei Flughäfen seien die Männer identifiziert worden, berichtet der SWR. Zur Identität der anderen beiden Personen ist nichts bekannt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist mindestens einer der Verdächtigen als islamistischer Gefährder eingestuft. Als die Ausspähversuche am Mittwochabend in Stuttgart auffielen, wurden die Sicherheitsvorkehrungen an allen Flughäfen im Südwesten verschärft. In Karlsruhe/Baden-Baden, Mannheim und Friedrichshafen waren schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung unterwegs. Informationen der Bild-Zeitung zufolge gab die Bundespolizei eine Warnung an alle vierzehn großen deutschen Verkehrsflughäfen aus. Auch in französischen Grenzstädten wurde die Polizeipräsenz verstärkt. Die Sicherheitsvorkehrungen sollen bis über die Weihnachtstage andauern, heißt es. Es handele sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme", teilte die Polizei mit.

Konkreter Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes

Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gebe es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit. Nach SWR-Angaben gab es einen konkreten Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes: Er habe verdächtige Internet-Chats verfolgt und vor einem Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet gewarnt.

Eine Bestätigung der Berichte durch Behördenvertreter gab es am Donnerstag nicht. Das baden-württembergische Innenministerium betonte, es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung des Stuttgarter Flughafens. "Uns ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir bisher keinerlei Einschränkungen in der Fluggastabfertigung haben", teilte ein Sprecher mit. An den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main, München und Düsseldorf wurden die Sicherheitsvorkehrungen nicht erhöht.