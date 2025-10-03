Der Flughafen München hat am Abend wegen möglicher neuer Drohnen -Sichtungen wieder den Betrieb eingestellt. Es gebe unbestätigte Drohnensichtungen, sagte ein Flughafensprecher. Um 21.36 Uhr seien beide Start- und Landebahnen gesperrt worden. Flüge mit Ziel München seien umgeleitet worden. Die Bundespolizei prüft demnach, ob es sich tatsächlich um unbemannte Flugobjekte handelt.

Im Flughafen informieren Lautsprecherdurchsagen auf Deutsch und Englisch darüber, dass der Flugbetrieb aufgrund polizeilicher Maßnahmen vorübergehend eingestellt wurde. An den Sicherheitskontrollen im Terminal 2 werden die Passagiere von den Mitarbeitern zurückgewiesen. Vor den Schaltern betroffener Airlines haben sich Schlangen gebildet.

Vor den Schaltern betroffener Airlines bilden sich Schlangen. Die Passagiere versuchen, herauszufinden, wie es weitergeht. (Foto: René Hoffmann)

Passagiere, die wieder aus ihren Maschinen aussteigen mussten, versuchen, sich Hotelzimmer zu buchen. Im Flughafen werden Luftmatratzen, Decken und Wasser an Passagiere ausgegeben. Menschen campieren unter Rolltreppen und suchen sich sonstige Plätze zum Schlafen.

An gestrandete Passagiere werden Luftmatratzen ausgegeben. (Foto: René Hofmann)

Der Flughafen verweist auf das Münchner Nachtflugverbot, das aus Lärmschutzgründen normalerweise von Mitternacht bis 5 Uhr morgens gilt. Man warte nun die Entscheidung der Flugsicherung und der Behörden ab. Sollte am Freitag nicht mehr geflogen werden dürfen, würden in München voraussichtlich mehr als die 3000 Menschen stranden.

Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München empfindlich gestört. Zahlreiche Flüge fielen aus oder mussten auf benachbarte Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart umgeleitet werden. Rund 3000 Passagiere waren davon betroffen. Hunderte Menschen mussten die Nacht auf in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen.