Am Flughafen Leipzig /Halle ist nach einem mutmaßlichen Zaundurchbruch die Nordpiste gesperrt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug den Sicherheitszaun des Geländes in der Nacht zum Sonntag von außen durchbrochen, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei suchten daraufhin das Areal ab. Dabei seien zunächst weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden. Die Suche soll im Laufe des Tages mit zusätzlichen Kräften fortgesetzt werden. Der Flugbetrieb auf der Nordpiste bleibt vorerst eingestellt. Nach Angaben eines Flughafensprechers habe man den Verkehr auf die weiteren Pisten umgeleitet: Weder Passagier- noch Frachtverkehr seien eingeschränkt.

Der beschädigte Abschnitt liege an einer öffentlich zugänglichen Straße, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Somit könne er auch einen Verkehrsunfall nicht ausschließen. Zuvor hieß es von der Polizei, der Ort des Vorfalls sei „in der Nähe“ der abgestellten russischen Antonow-Maschinen. Diese dürfen wegen der EU-Sanktionen gegen Russland seit 2022 nicht starten. Die Polizei präzisierte die Entfernung nun auf circa zwei Kilometer zwischen dem Zaun und den russischen Flugzeugen.

Auf demselben Flughafen war am 4. August Sprengstoff auf dem Flugfeld in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen des Typs Antonow entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland nach Ermittlungen für diesen mutmaßlichen Sabotageversuch verantwortlich.

Anm. d. Red: Dieser Artikel wurde aktualisiert.