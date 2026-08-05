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SabotageverdachtDobrindt sieht in Drohnenvorfall „hybrides Bedrohungsszenario“

Lesezeit: 3 Min.

Eine ukrainische Antonow-Frachtmaschine am Flughafen Leipzig/Halle.
Eine ukrainische Antonow-Frachtmaschine am Flughafen Leipzig/Halle. Jens Schlueter/Getty Images

Am Flughafen Leipzig wird neben einem ukrainischen Transportflieger eine Drohne mit Sprengstoff gefunden. Der Innenminister spricht von „professioneller Technik“.

Von Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt

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Der Flughafen Leipzig ist in der Nacht zum Mittwoch womöglich nur knapp einer Katastrophe entgangen. Kurz vor Mitternacht war zunächst ein „unbekanntes Flugobjekt“ in der Nähe des Flughafens gesichtet worden. Anschließend sei ein verdächtiger Gegenstand nahe der Südpiste gefunden worden. Die Bundespolizei habe diesen mit einem Sprengstoffroboter begutachtet, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Morgen mit.

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