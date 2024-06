Die Bundesanwaltschaft hat am Flughafen Köln/Bonn einen mutmaßlichen IS-Unterstützer festnehmen lassen. Die Ermittler werfen dem Mann mit deutsch-marokkanisch-polnischer Staatsangehörigkeit vor, im September 2023 über eine Kryptowährungsbörse insgesamt fast 1700 US-Dollar auf ein Konto der Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) übermittelt zu haben. Die Festnahme sei am Freitag erfolgt, hieß es am Wochenende vom Generalbundesanwalt. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat sich der Mann als Ordner und Sicherheitskraft für sogenannte Nebenveranstaltungen („Side Events“) der anstehenden Fußball-Europameisterschaft außerhalb der Stadien beworben, also unter anderem für Public Viewings. Bei der Kontrolle des Antrags, die jeder Bewerber durchlaufe, sei er durchgefallen, hieß es in Sicherheitskreisen.