Nach einer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus, das zum Teil als Unterkunft für Geflüchtete dient, im Berliner Ortsteil Französisch Buchholz am 25. Januar, ist nun eine 43 Jahre alte Frau an den Folgen des Feuers gestorben. Die Ermittlungen waren zunächst wegen schwerer Brandstiftung geführt worden, zwei Anwohnende hatten dabei Rauchgasvergiftungen erlitten, eine von ihnen erlag am 10. Februar den Verletzungen. Die Ermittlungen des Brandkommissariats des Landeskriminalamts Berlin werden nun wegen Brandstiftung mit Todesfolge geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Bislang lägen keine Anhaltspunkte für eine politische Tatmotivation vor. Es werde in alle Richtungen ermittelt.