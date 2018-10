29. Oktober 2018, 09:16 Uhr Flüchtlingstreck in Richtung USA Honduranischer Flüchtling an Grenze zwischen Mexiko und Guatemala getötet

Beim Zug zentralamerikanischer Flüchtlinge in Richtung USA ist ein 26 Jahre alter Honduraner ums Leben gekommen.

Der Mann ist den Behörden zufolge bei Auseinandersetzungen mit der mexikanischen und guatemaltekischen Polizei von einem Gummigeschoss getroffen worden.

Bei der Gruppe von rund 1500 bis 2000 Menschen aus Mittelamerika handelt es sich um die zweite sogenannte Migranten-Karawane, die die mexikanische Grenze erreicht hat.

Der Wunsch nach einer Zukunft in den Vereinigten Staaten hat ihn das Leben gekostet: Beim Zug zentralamerikanischer Flüchtlinge in Richtung USA ist ein 26 Jahre alter Honduraner von der Polizei tödlich verletzt worden.

Guatemaltekische Behörden bestätigten den Tod des 26-Jährigen am Sonntag (Ortszeit). Der Mann sei von einem Gummigeschoss am Kopf verletzt worden und später in einem Krankenhaus in der guatemaltekischen Stadt Tecun Uman gestorben. Unklar war zunächst, ob er bei einem Einsatz von Polizisten aus Guatemala oder Mexiko verletzt wurde. Der Vorfall hatte sich an der Grenze der beiden Länder ereignet.

Der US-Präsident hat die Flucht der Lateinamerikaner zum Wahlkampfthema gemacht

Guatemala und Mexiko hatten die Grenze am Suchiate-Fluss wegen des Trecks geschlossen. Honduranische Migranten rissen daraufhin Metalltore nieder. Nach Angaben der Polizei gab es Dutzende Verletzte. Mexikos Innenminister Alfonso Navarrete versicherte, die Polizei seines Landes trage keine Schusswaffen und schieße auch nicht mit Gummikugeln. Die Beamten seien mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Glasflaschen angegriffen worden. Einige der Angreifer hätten Schusswaffen und Molotowcocktails gehabt.

Bei der Gruppe von rund 1500 bis 2000 Menschen aus Mittelamerika handelt es sich um die zweite sogenannte Migranten-Karawane, die die mexikanische Grenze erreicht hat. Während einige Menschen einen Antrag auf Asyl stellten, forderten andere, von Grenzschützern durchgelassen zu werden. Der Treck hatte Honduras am 17. Oktober in Richtung USA verlassen.

Die erste Gruppe war bereits am 13. Oktober von dort aus gestartet. US-Präsident Donald Trump hat die Flucht Tausender Lateinamerikaner, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, zum Wahlkampfthema gemacht. Möglich scheint, dass er noch vor der wichtigen Kongresswahl am 6. November öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ergreift, um bei seiner republikanischen Wählerschaft zu punkten. Die sogenannte Migranten-Karawane dürfte aber nicht mehr vor der Wahl an der Grenze zu den USA ankommen.