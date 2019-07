6. Juli 2019, 10:04 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Zweites deutsches Rettungsschiff steuert auf Lampedusa zu. Nur wenige Tage nach der Sea Watch 3 will auch die Alan Kurdi in Italien anlegen. An Bord befinden sich 65 gerettete Migranten. Innenminister Salvini erklärte, das Schiff dürfe nicht nach Italien fahren - auch nicht im Fall einer späteren Weiterverteilung der Migranten auf andere Staaten. Zur Meldung

EXKLUSIV: Bundeswehr verkaufte Laptops mit Verschlusssachen darauf. Ein Förster kauft aus den Beständen der Bundeswehr einen alten Laptop. Mit brisantem Inhalt - man hatte es versäumt, die Festplatte auszubauen. Von Hannes Munzinger und Nicolas Richter

Weiteres Erdbeben in Kalifornien. Der Süden des US-Bundesstaates ist von zwei Beben innerhalb von zwei Tagen erschüttert worden. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben zuletzt eine Stärke von 7,1. Es sind die stärksten Erschütterungen seit 25 Jahren. Zur Meldung

Trump kündigt baldige Massenausweisungen an. Der US-Präsident will illegal in die Vereinigten Staaten eingereiste Migranten zeitnah abschieben. Im Juni hatte er eine ähnliche Aktion abgesagt. Zur Nachricht

Deutsche fällt vor Norwegen von Kreuzfahrtschiff. Das Wasser, in das die Frau stürzt, ist nur zwölf Grad. Sie kann mit einem Hubschrauber geborgen werden, doch laut norwegischem Rundfunk kommt jede Hilfe zu spät. Zu den Details

Was wichtig wird

SPD und Grüne entscheiden über Vertrag für rot-grün-rote Koalition in Bremen. Bei der SPD steht auch die Nominierung der Senatsmitglieder auf dem Programm. Die Linken stimmen in einem bindenden Mitgliederentscheid über die Annahme des Vertrags ab, das Ergebnis soll am 22. Juli feststehen. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Solidaritätsdemonstrationen für Sea-Watch-Kapitänin Rackete. Die Organisation Seebrücke hat Veranstaltungen in etwa 20 Städten angekündigt. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete war mit 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und daraufhin festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Inzwischen ist sie wieder frei. Seebrücke fordert die Entkriminalisierung der Seenotrettung, sichere Fluchtwege und sichere Häfen für Flüchtlinge.

Parlamentswahl in Griechenland. Es ist die erste Wahl nach dem Ende der fast zehnjährigen Finanzkrise, Griechenland befindet sich jedoch weiterhin in einer heiklen Lage. Alexis Tsipras und seine Linksregierung werden am Sonntag wohl abgewählt, denn das Land ist konservativer als seine jetzige Regierung, schreibt Christiane Schlötzer.

Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Das Endspiel bestreiten am Sonntag im französischen Lyon Titelverteidiger USA und die Niederlande. Deutsche Talente, deutsche Tränen, Party in Oranje und die übermächtigen USA: ein Rückblick auf das Turnier in Episoden.

Frühstücksflocke

Zapfenstreit. Immer wieder beschäftigen Bäume die Gerichte, weil Pollen oder Laub die Nachbarn stören. Doch kann man einen Baum einfach wegklagen, weil er das tut, was Bäume tun - Samen produzieren und Blätter abwerfen? Von Wolfgang Janisch