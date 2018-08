25. August 2018, 22:17 Uhr Flüchtlingsschiff "Diciotti" Italienische Justiz ermittelt gegen Innenminister Salvini

Seit Tagen liegt die Diciotti im Hafen von Catania, die Zustände an Bord sind kritisch. Nun ermittelt Italiens Justiz gegen den rechten Innenminister Salvini, der nennt das eine "Schande".

Elf Frauen und fünf Männer durften zuvor wegen Tuberkuloseverdachts an Land gehen, mehr als hundert mussten zunächst an Bord bleiben.

Seit Montag sitzt das Schiff im Hafen des sizilianischen Catania fest, weil sich die italienische Regierung sperrt, die Menschen aufzunehmen.

Die Gespräche auf EU-Ebene, in denen es um die Verteilung der Flüchtlinge geht, gestalten sich laut Kanzlerin Merkel derzeit schwierig.

Die italienische Justiz hat Medienberichten zufolge ein Ermittlungsverfahren gegen Innenminister Matteo Salvini eingeleitet. Im Zusammenhang mit den auf dem Boot Diciotti festgehaltenen Flüchtlingen werde gegen Salvini wegen "Freiheitsberaubung, der illegalen Festnahme und des Machtmissbrauchs" ermittelt, berichteten italienische Medien am Samstagabend. Die Untersuchung schließe auch Salvinis Bürochef ein. Salvini selbst sagte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge, es sei eine "Schande", dass gegen den Minister ermittelt werde, der sich für den Schutz der Grenzen des Landes einsetze.

Bei einem Auftritt in Pinzolo kündigte Salvini außerdem am Abend an, die Migranten könnten in den kommenden Stunden das Rettungsschiff Diciotti verlassen. Um den Großteil der Menschen werde sich die italienische katholische Kirche kümmern. Albanien und Irland nähmen einige der Menschen auf.

Zuvor war bekannt geworden, dass es an Bord des Rettungsschiffs. das seit Montag im Hafen von Catania festsitzt, mehrere Tuberkulose-Verdachtsfälle gegeben hat. Zunächst seien am Samstag aus gesundheitlichen Gründen elf Frauen und fünf Männer von Bord gegangen, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums nach einer entsprechenden Anordnung der Gesundheitsbehörde. Zahlreiche Migranten leiden außerdem an Krätze. Nach ergebnislosen Beratungen über die Verteilung von aus Seenot Geretteten am Freitag in Brüssel ging die Hängepartie für 134 Menschen auf dem Schiff im Hafen von Catania weiter.

Die populistische Regierung in Italien fährt einen strikten Anti-Migrationskurs. Sie will im Mittelmeer gerettete Migranten nur noch an Land lassen, wenn ihre Aufnahme in der EU vorab geklärt ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Samstag am Rande eines Besuchs in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, die Gespräche über die Verteilung von Flüchtlingen seien "alles andere als einfach".

Seit fünf Tagen liegt die Diciotti im Hafen von Catania

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen forderte die EU-Staaten auf, sich auf Grundwerte wie Solidarität und die Menschenrechte zu besinnen. "Es ist an der Zeit, dem Schlagabtausch ein Ende zu setzen", sagte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Auch Papst Franziskus schaltete sich von Irland aus ein und verlangte eine Lösung, die "weit über kurzfristige politische Entscheidungen hinausgehend Weisheit, Weitblick und humanitäre Fürsorge erfordert". Die "massive Migrationskrise" werde nicht von alleine aufhören, sagte der Pontifex in Dublin.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich "sehr zuversichtlich", bald eine Vereinbarung mit Rom über die Rücknahme von Asylbewerbern zu treffen. Allerdings fordert Italien auch hier Zugeständnisse bei den aus Seenot geretteten Migranten. Innenminister Matteo Salvini erwarte als Gegenleistung für die Rücknahme von Asylbewerbern an der deutsch-österreichischen Grenze, die bereits in Italien einen Antrag gestellt haben, "dass man in etwa vergleichbarer Größenordnung sich an der Seenotrettung beteiligt", sagte Seehofer am Samstag.

Die in Catania festsitzenden Migranten waren bereits am 16. August im Mittelmeer von der italienischen Küstenwache aufgenommen worden. Kurz nach der Rettung wurden 13 Migranten zur medizinischen Versorgung nach Lampedusa gebracht. Seit Montag liegt das Schiff in dem sizilianischen Hafen. Mittwochabend durften 27 Minderjährige von Bord gehen.

Schon vor Bekanntwerden der Tuberkulose-Verdachtsfälle hatten Medien über bedenkliche hygienische Zustände auf dem Schiff berichtet. Demzufolge gibt es nur zwei Bäder für die Vielzahl an Menschen. Tuberkulose ist dem Robert Koch Institut zufolge auch heute noch weltweit die bakterielle Infektionskrankheit, die am häufigsten zum Tode führt - und das, obwohl sie behandelbar ist. Ansteckend sind Menschen, bei denen der Krankheitsherd Anschluss an die Luftwege hat. Bakterien werden dann durch Husten und Niesen freigesetzt.