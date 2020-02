Sea-Watch 4 ist der Name des kirchlichen Rettungsschiffs, das künftig Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot retten soll. Das gaben die Initiatoren am Donnerstag in Kiel bekannt. Taufpatin war Aminata Touré, die grüne Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags. Finanziert wurde das Schiff, das bislang Poseidon hieß (), vom Bündnis "United4Rescue", das maßgeblich von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) initiiert wurde. Betrieben wird das Schiff von der Rettungsorganisation Sea-Watch. "United4Rescue" hatte Ende Januar für 1,5 Millionen Euro den Zuschlag für das Schiff erhalten. Nach einigen Umbauten könnte voraussichtlich im April der Einsatz zur Rettung in Seenot geratener Flüchtlinge im Mittelmeer beginnen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm verteidigte die Unterstützung der Kirche. "Es ist eine ungewöhnliche Aktion. Aber ich glaube schon, dass sie sehr viel zu tun hat auch mit dem christlichen Glauben", sagte er im Bayerischen Rundfunk.

